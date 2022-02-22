Байден объявил о санкциях против двух российских банков и суверенного долга РФ

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Президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России из-за признания "ДНР" и "ЛНР" - они коснутся, в частности, российского суверенного долга и российских элит.

Об этом он заявил в обращении в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, которое транслировал Белый дом.

В начале выступления Байден сказал, что Путин "признал два региона Украины как независимые".

"В сущности, он объявил, что отрезает себе части Украины", - подчеркнул президент США.

По его словам, Путин готовит основу для продвижения вглубь Украины.

Также Байден объявил о новых санкциях против России и добавил, что они будут усиливаться в зависимости от действий Кремля в отношении Украины.

В частности, США ввели санкции против суверенного долга РФ и российских элит. Так, Россию отрежут от западного финансирования.

"Это начало российского вторжения в Украину, на это указывает то, что он попросил о разрешении (на применение сил) от своей Думы. Поэтому я начинаю применять ответные санкции, они будут значительно шире, чем те, которые мы и партнеры применили в 2014 году. Если Россия пойдет дальше с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями.

Мы вводим санкции против двух российских крупных финансовых институций – Внешкомбанка и Военного банка. Мы вводим санкции против суверенного долга России. Это значит, что мы отрежем российское правительство от западного финансирования", – подчеркнул он.

По его словам, начиная с завтрашнего дня США начнут вводить санкции против российских элит и членов их семей.

Он добавил, что США будут работать с Германией, чтобы обеспечить, чтобы газопровод "Северный поток-2" "не будет двигаться вперед".

Байден также заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине и укреплять своих союзников по НАТО.

"Кто, во имя Господа, дал Путину право объявлять новые так называемые "государства" на территории, которая принадлежала его соседям?" – резюмировал Байден.

Напомним:

Reuters сообщило, что США подготовили экспортные санкции против РФ, если она продолжит вторжение в Украину – Россию могут лишить огромного количества низко- и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства.

Экономическая правда