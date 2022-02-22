От чипов к деталям самолетов: СМИ рассказали о возможных экспортных санкциях США против РФ

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США подготовили экспортные санкции против РФ, если она продолжит вторжение в Украину – Россию могут лишить огромного количества низко- и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена может лишить РФ огромного количества низко- и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей для самолетов", - говорят собеседники агентства.

"Эти меры, детали которых ранее не сообщались, являются частью комплекса санкций по экспортному контролю, которые Соединенные Штаты подготовили, чтобы нанести вред российской экономике, направленные на все, от лазеров до телекоммуникационного оборудования и морских товаров", - пишет издание.

Отмечается, что санкции предполагают значительное расширение списка продукции, для поставки которой в Россию поставщики обязаны получать лицензии от правительства США.

При этом при рассмотрении заявок на лицензии США будут следовать политике отказа, то есть получить разрешение можно будет только в редком случае.

Reuters добавляет, что большинство чипов производится на американском оборудовании, что дает США рычаги контроля над поставками электроники в Россию.

Источники добавляют, что несколько российских компаний, внесенных в список конечных военных пользователей, могут попасть в чёрный торговый список.

"Администрация Байдена также планирует расширить перечень продуктов, которые перед отправкой в ​​"конечные военные пользователи" должны получать разрешение от власти", - резюмирует агентство.

Белый дом и Министерство торговли, контролирующее экспортный контроль США, не ответили сразу на запросы о комментариях.

Напомним:

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее в Белом доме анонсировали, что президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Экономическая правда