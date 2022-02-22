Байден оголосив про санкції проти двох російських банків і суверенного боргу РФ

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Президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії через визнання "ДНР" та "ЛНР" - вони торкнуться, зокрема, російського суверенного боргу та російських еліт.

Про це він заявив у зверненні у зв'язку з визнанням Росією "ДНР" і "ЛНР", яке транслював Білий дім.

На початку виступу Байден сказав, що Путін "визнав два регіони України як незалежні".

"По суті, він оголосив, що відрізає собі частини України", - наголосив президент США.

За його словами, Путін готує підгрунтя для просування вглиб України.

Також Байден оголосив про нові санкції проти Росії та додав, що вони посилюватимуться залежно від дій Кремля щодо України.

Зокрема, США ввели санкції проти суверенного боргу РФ та російських еліт. Так, Росію відріжуть від західного фінансування.

"Це початок російського вторгнення в Україну, на це вказує те, що він попросив про дозвіл (на застосування сил) від своєї Думи. Тому я починаю застосовувати санкції у відповідь, вони будуть значно ширшими, ніж ті, які ми та партнери застосували в 2014 році. Якщо Росія піде далі з цим вторгеннням, ми готові піти далі з санкціями.

Ми запроваджуємо санкції проти двох російських великих фінансових інституцій - "Внешкомбанка" та "Військового банку". Ми запроваджуємо санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що ми відріжемо російський уряд від західного фінансування", - наголосив він.

За його словами, починаючи від завтра США почнуть запроваджувати санкції проти російських еліт та членів їхніх родин.

Він додав, що США працюватимуть з Німеччиною, щоб забезпечити, щоб газопровід "Північний потік-2" "не буде рухатися вперед".

Байден також заявив, що США продовжать надавати допомогу Україні та зміцнювати своїх союзників по НАТО.

"Хто, в ім’я Господа, дав Путіну право оголошувати нові так звані "держави" на території, яка належала його сусідам?" - резюмував Байден.

Нагадаємо:

Reuters повідомило, що США підготували експортні санкції проти РФ, якщо вона продовжить вторгнення в Україну - Росію можуть позбавити величезної кількості низько- та високотехнологічних товарів американського та іноземного виробництва.

Економічна правда