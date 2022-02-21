НБУ ослабил курс гривни к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 14 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 28,48 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,29 грн (на 21 февраля – 32,20 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 28,34 гривни.
21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.
Эконоомическая правда
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