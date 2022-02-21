НБУ ослабил курс гривни к доллару и евро

фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 14 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 28,48 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,29 грн (на 21 февраля – 32,20 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 28,34 гривни.

21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.

Эконоомическая правда