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Курс валют на 21 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

Понедельник, 21 февраля 2022, 12:02 - Экономическая правда
 
getty images

21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,47 – 28,49 гривни;

Евро – 32,34 – 32,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,31 – 28,66 гривни. Евро покупают за 32,08 гривни, продают за 32,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,39 – 28,58 гривни, евро – 32,28 – 32,47 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 28,34 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

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