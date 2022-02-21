Гривня трохи знизилась до долара
Понеділок, 21 лютого 2022, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 28,34 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,20 грн (на 18 лютого – 32,20 гривні).
Нагадуємо:
18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.
18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
Економічна правда
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