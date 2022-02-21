Гривня трохи знизилась до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 28,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,20 грн (на 18 лютого – 32,20 гривні).

Нагадуємо:

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Економічна правда