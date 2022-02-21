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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Понедельник, 21 февраля 2022, 17:35
 
фото: нбу

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,59 – 28,61 гривни;

Евро – 32,40 – 32,42 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,40 – 28,77 гривни. Евро покупают по 32,16 гривни, продают по 32,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,58 – 28,50 гривни, евро – 32,43 – 32,73 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 28,34 гривни.

21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

Эконоомическая правда

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