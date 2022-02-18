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Закриття міжбанку: гривня дещо ослабла

П'ятниця, 18 лютого 2022, 17:24 - Економічна правда
 
фото нбу

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  28,41 – 28,43 гривні;

Євро – 32,24 – 32,26 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,24 – 28,52 гривні. Євро купують за 32,00 гривні, продають за 32,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,33 – 28,45 гривні, євро – 32,14 – 32,36 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 18 лютого на рівні 28,30 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

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