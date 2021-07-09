Нацбанк прорабатывает 3 возможных варианта использования е-гривни

Нацбанк презентовал результаты опроса участников рынка относительно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка - е-гривню и возможных вариантов ее использования.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Возможности выпуска собственных цифровых валют сегодня изучают центробанки всего мира. В свое время Национальный банк Украины был одним из первых центральных банков в мире, который начал исследовать такую ​​возможность.

Мы уже имеем практический опыт реализации пилотного проекта по выпуску е-гривни в 2018 году. Сейчас мы сосредоточены на поиске эффективного способа ее использования. Чтобы найти действительно востребованные варианты и ниши использования е-гривни и определить потенциальный эффект от ее внедрения, мы решили услышать мнение экспертов финансового рынка и провели комплексный опрос", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Участие в опросе, который завершился в этом году, приняли 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильных опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы.

Опрос включал 30 вопросов в разрезе шести таких возможных вариантов использования ( "юзкейсов") е-гривни:

Инструмент для розничных безналичных платежей (P2P, P2B, В2В).

Инструмент для целевых социальных выплат (G2P).

Инструмент для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам (B2B).

Инструмент для корпоративных платежей юридических лиц (B2B).

Инструмент для трансграничных платежей (B2B, Р2Р, Р2В).

Доходный финансовый инструмент.

"По мнению участников рынка, перспективным "юзкейсом" е-гривни потенциально может стать ее использование для розничных безналичных платежей (прежде всего - Р2Р переводы между физическими лицами и операции электронной коммерции).

На втором месте по количеству баллов - е-гривня как инструмент для трансграничных платежей (прежде всего - Р2Р переводы между физическими лицами)", - добавили в НБУ.

При этом, вариант использования е-гривни как инструмента для целевых социальных выплат (G2P) занимает предпоследнее место по количеству набранных баллов. В то же время 77% респондентов поддержали этот вариант в случае, если на базе электронной гривни будут введены "программируемые" целевые деньги для осуществления государством выплат (которые могут быть потрачены исключительно на конкретные цели или в конкретный период времени).

"Итак, это могло бы эффективно дополнить функционал е-гривни для розничных безналичных платежей", - пояснили в регуляторе.

Также респонденты проявили значительную заинтересованность к потенциалу е-гривни как инструмента для осуществления операций в сфере виртуальных активов.

Также большинство опрошенных экспертов считает, что е-гривня должна быть реализована на базе технологии блокчейн.

"Принимая во внимание объем рынка виртуальных активов в Украине и родство технологии, Нацбанк считает, что направление использования е-гривни в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов, имеет потенциал к дальнейшему исследованию", - говорится в позиции НБУ.

Основой для дальнейшей обработки Национальным банком вариантов использования е-гривни станут те, которые определены в результате опроса, и исследований Нацбанка и международного опыта:

е-гривня для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программируемых" денег и возможностью осуществления целевых социальных выплат;

е-гривня для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

е-гривня для трансграничных платежей.

Напомним:

В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.

Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявил, что в Нацбанке пока ищут необходимую идею для проекта "Электронная гривня", "внешне все выглядит как затишье".

Экономическая правда