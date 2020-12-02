Шевченко: НБУ положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег
В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.
Об этом в Facebook написал глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя новости о планах выпуска в 2021 году цифровой валюты ассоциацией Libra.
"Национальный банк Украины, который активно исследует тематику CDBC (цифровых валют центральных банков - ред.) еще с 2016 года, уже инициировал внесение таких изменений в законодательство. Определение "цифровых денег Национального банка Украины" и право НБУ на их выпуск включены в законопроект 4364 о платежных услугах", - отметил Шевченко.
По его словам, НБУ не изменил своих планов по изучению возможности выпуска е-гривни.
"Однако мы понимаем, что перед введением новых технологий в широкое обращение необходимо создать интересный и полезный продукт для конечных потребителей.
Сейчас команда украинского регулятора выделила для себя несколько вариантов возможного использования е-гривни, но поиск ответа продолжается. Мы сконцентрированы на анализе возможных юз-кейсов, учитывая потребности участников рынка, потребителей и ведущий мировой опыт. В то же время мы обращаем внимание на возможное влияние электронной гривни на макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечение которых является мандатом Национального банка", - добавил он.
Глава НБУ заявил, что введение электронной гривни предусматривает создание платежной инфраструктуры для ее оборота на рынке, а объемы инвестиций и работ зависят, в том числе, от того, какие задачи будет решать е-гривня.
"Это будут розничные или корпоративные платежи? Ею будут пользоваться физические или юридические лица? Полноценное развитие такого масштабного проекта потребует активного привлечения участников рынка, включая инвестиции с их стороны.
В то же время Национальный банк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, которые в эру общей диджитализации способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни", - написал также Шевченко.
Напомним:
Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявил, что в Нацбанке пока ищут необходимую идею для проекта "Электронная гривня", "внешне все выглядит как затишье".
Экономическая правда
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