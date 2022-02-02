Новости 2 февраля: ковидная тысяча для подростков, свободная торговля с Турцией, УЗ

О ковидной тысяче. Правительство расширило действие программы "єПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет.

О свободной торговле с Турцией. Кабинет министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

Об УЗ. Наблюдательный совет Укрзализныци выбрал главой Хафера Гепарда, а его заместителем – Сергея Лещенко.

О ГПЗКУ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство является гарантом по кредиту Государственной продовольственно-зерновой корпорации перед китайским Эксимбанком – по его словам, если компания не платит – срабатывает суверенная гарантия на очередной платеж.

О пенсиях. По предварительным расчетам, индексация пенсий в марте составит не менее 14%.

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