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"Тысячу за вакцинацию" расширили на подростков

Среда, 2 февраля 2022, 13:44
 
getty images

Правительство расширило действие программы "єПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в ходе заседания правительства.

Так, Кабинет министров поддержал расширение программы на подростков в возрасте 14-18 лет. Они смогут, кроме стандартных категорий (книги, спорт, внутренние путешествия и т.п.) потратить тысячу гривен на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Также правительство планирует вскоре разрешить людям с инвалидностью I и II групп покупать лекарства – сейчас такая возможность есть только у пенсионеров.

Украинцы израсходовали уже 2,3 млрд грн в рамках программы, сообщил Шмигаль.

Заметим, что в 2022 году бюджетом предусмотрено 3 млрд грн для выплат по программе "єПідтримка". В прошлом году было предусмотрено еще 8 млрд. грн.

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вакцина Кабмин

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