НБУ ослабил курс гривни к доллару и евро

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 28,39 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,14 грн (на 2 февраля – 31,89 гривни).

Напоминаем:

2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,32 гривни.

Экономическая правда