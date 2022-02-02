НБУ ослабил курс гривни к доллару и евро
Среда, 2 февраля 2022, 19:05
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 28,39 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,14 грн (на 2 февраля – 31,89 гривни).
Напоминаем:
2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,32 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua