Закрытие межбанка: гривня укрепилась

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2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,28 – 28,30 гривни;

Евро – 31,97 – 31,99 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 – 28,44 гривни. Евро покупают за 31,75 гривни, продают за 32,16 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,22 – 28,30 гривни, евро – 31,88 – 32,02 гривни.

Напоминаем:

2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,32 гривни.

Экономическая правда