Торгівля акціями західних компаній в Україні: регулятор закликав дотримуватись закону

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НКЦПФР, коментуючи запуск низкою українських компаній проєктів із операцій з іноземними акціями, заявила про необхідність дотримування усіх норм українського законодавства.

Про це йдеться у позиції Нацкомісії з цінних паперів і фндового ринку.

"В НКЦПФР переконані, що на ринку мають панувати єдині правила та умови роботи для всіх інвестфірм та їхніх клієнтів.

Регулятор звертає увагу на необхідність дотримання норм законодавства України про депозитарну систему та забезпечення рівних прав для всіх власників цінних паперів", - заявили у регуляторі.

"Наразі українські компанії вже мають певний продуктовий ряд із інвестиційних інструментів і пропонують своїм клієнтам різні схеми купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів.

Але, яку б модель не обрали інвестфірми чи їхні кінцеві клієнти, ми наполягаємо на тому, щоб були забезпечені рівні права на цінні папери та за цінними паперами. Відповідно до українського законодавства єдиним підтвердженням права власності на будь-які цінні папери (як вітчизняних, так і іноземних емітентів) є виписка з рахунку у цінних паперах. Такі рахунки можуть відкривати інвестфірми, що мають ліцензію НКЦПФР на провадження депозитарної діяльності", - заявив глава НКЦПФР Руслан Магомедов.

У разі скарг щодо недотримання законодавства чи прав та правил роботи у Комісії обіцяють детально аналізуватиситуацію та ініціювати перевірки.

За даними ЕП, побоювання з боку Комісії викликані тим, що серед засновників однієї з компаній, через яку здійснюватиметься купівля іноземних цінних паперів, є громадяни РФ.

Детальніше про те, як працюватиме торгівля акціями західних компаній в банках України і чому варто бути обережними з такими інвестиціями читайте у статті Ярослава Вінокурова: Акції Apple, Facebook та Amazon у смартфоні: як і через кого купити акції іноземних компаній та які ризики

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Економічна правда