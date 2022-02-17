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Венедиктова объяснила обыски в "Метинвесте" и "АрселорМиттал Кривой Рог"

Четверг, 17 февраля 2022, 20:30
 
Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Обыски на предприятиях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог" связаны с вопросами уплаты налогов и, возможно, с экологией.

Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Forbes.

Дело против "АрселорМиттал Кривой Рог" ведется более двух лет, есть и другие производства. Некоторым сотрудникам компании, связанным с уклонением от уплаты налогов, уже сообщили о подозрениях, говорит Венедиктова.

"Метинвест" – это совсем новое дело, здесь рано о чем-то говорить. Увидим, на что выйдет следствие. Не люблю вдаваться в детали, когда следствие еще не закончено и дело не передано в суд", – добавила генпрокурор.

"Это не давление на бизнес, а история уголовной юстиции и справедливая уплата налогов. "АрселорМиттал Кривой Рог" общается с нашим департаментом по защите инвестиций. Когда закон на стороне компаний, они могут отстаивать свою позицию и получают от нас защиту", – сказала Венедиктова.

Напоминаем:

5 января Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог". В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что предприятию заблокировали счет, с которого выплачиваются заработные платы, в результате чего их могут не начислить работникам.

Впоследствии в ОГП прокомментировали арест счетов "АрселорМиттала" на 2,24 млрд грн – такова сумма убытков от возможного уклонения от налогов, которое инкриминируют компании.

Позже суд разблокировал счет АрселорМиттал Кривой Рог для уплаты налогов и выплаты зарплаты, на который ранее был наложен арест по делу об уклонении от налогов.

17 ноября по месту жительства финдиректора криворожского "АрселорМиттала" провели обыски, подозреваемый в деле уклонения компании от налогов на 2,2 млрд грн.

Финансовому директору – главному бухгалтеру ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" вручили подозрение – его обвиняют в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины).

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Генпрокуратура Метинвест Криворожсталь

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