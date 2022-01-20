"АрселорМитталу" разблокировали счет для выплаты зарплат
Суд разблокировал счет АрселорМиттал Кривой Рог для уплаты налогов и выплаты зарплаты, на который ранее был наложен арест по делу об уклонении от налогов.
Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Сообщается, что Шевченковский суд г. Киев упразднил запрет на проведение операций по уплате налогов и выплате заработной платы работникам предприятия.
Ранее в АрселорМиттал Кривой Рог сообщали, что арест счета ставит под угрозу выплату заработной платы работникам. В компании утверждают, что теперь смогут уплатить сотрудникам авансы и уплатить налоги за декабрь и четвертый квартал 2021 года.
Остальные ранее арестованные счета "АрселорМиттал Кривой Рог" остаются заблокированными, добавили в компании.
Там отметили, что для защиты своих интересов обратились в суд, а об аресте счетов сообщили правительству Люксембурга, Германии, США, а также Офис бизнес-омбудсмена и агентство UkraineInvest в Украине.
Напоминаем:
5 января Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог". В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что предприятию заблокировали счет, с которого выплачиваются заработные платы, в результате чего их могут не начислить работникам.
Впоследствии в ОГП прокомментировали арест счетов "АрселорМиттала" на 2,24 млрд грн – такова сумма убытков от возможного уклонения от налогов, которое инкриминируют компании.
17 ноября по месту жительства финдиректора криворожского "АрселорМиттала" провели обыски, подозреваемый в деле уклонения компании от налогов на 2,2 млрд грн.
Финансовому директору – главному бухгалтеру ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" вручили подозрение – его обвиняют в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Экономическая правда
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