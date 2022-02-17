Резиденты Дія.Сity объединились для защиты своих прав

ІТ-компании, ставшие резидентами Дія.Сity, создали свое Объединение, чтобы отстаивать права участников спецрежима.

Об этом стало известно профильному изданию dou.ua.

Организация называется Объединение резидентов Дія.City. Ее инициаторами стали IT-компании, активно участвовавшие в разработке законодательной базы для запуска Дія.Сity. Они стали первыми резидентами нового правового пространства. Право резидентов на самоуправление закреплено на законодательном уровне.

Для резидентов создали веб-портал, на котором размещены ключевые принципы деятельности нового объединения. Там также есть возможность подать предварительную заявку на поступление в организацию.

В настоящее время на сайте указываются пять участников объединения: NIX Solutions, EPAM, SoftServe, Sigma Software и AltexSoft. Присоединиться могут компании-резиденты, получившие подтверждение своего статуса Министерства цифровой трансформации.

"Наша цель – объединить всех резидентов Дія.City в одну организацию для прозрачной и устойчивой работы пространства следующие 25 лет", – рассказал основатель компании SoftServe и один из инициаторов создания объединения Тарас Кицмей.

В уставе нового объединения предусмотрена возможность для действующих общественных организаций, ассоциаций и кластеров приобщиться к работе Наблюдательного совета "для обеспечения реализации принципов прозрачности и синергии".





