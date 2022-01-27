В України з супутником "Січ-2-30" відсутній стійкий зв'язок. Розробники пояснили, чому

Південне

У відповідь на інформацію про відсутність зв'язку з супутником "Січ-2-30" його розробники пояснили, що звʼязок нестабільний і це пов'язано з негативним енергетичним балансом апарата.

Про це йдеться у повідомленні конструкторського бюро "Південне".

Експерт з аерокосмічних питань Андрій Колесник, колишній позаштатний радник голови Державного космічного агентства, на своїй сторінці у Facebook написав, що з супутником "Січ-2-30" немає стійкого або жодного зв'язку.

За словами експерта, український супутник все ще не ідентифікований, хоча за угодою між Україною та США, Штати вже мали внести його до бази.

Космічним апаратам автоматично присвоюється номер, за яким пізніше його ідентифікують. Ідентифікація відбувається або за допомогою власника космічного апарату, або якщо власник сам хоче розкрити траєкторію польоту, або в рамках домовленостей, як у випадку із Січчю, пише Колесник.

"Оскільки супутник досі не ідентифікований військовими США, значить є проблеми зі зв'язком із супутником", – написав Колесник.

У "Південному" заявили, що після відокремлення космічного апарата 13 січня з ним було встановлено зв’язок та отримано телеметричну інформацію, що підтвердила працездатність бортової апаратури.

"Ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", – пояснили в бюро.

Там переконують, що закладені в апараті інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили "Січ-2-30" провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність в енергозберігальному режимі.

"За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено.

Моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної", – йдеться в повідомленні.

"Наразі спеціалісти Національного центру управління та випробувань космічних засобів разом з фахівцями "КБ "Південне" забезпечують зв'язок з космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань", – додали в бюро.

Нагадуємо:

13 січня американська SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30.

Президент Володимир Зеленський в той день ввечері заявив, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з супутником.

Економічна правда