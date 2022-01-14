Всі розділи
Укр / Рус

Супутник "Січ-2-30" встановив зв’язок з Україною

П'ятниця, 14 січня 2022, 10:05
 
mil.in.ua

Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який 13 січня був виведений на космічну орбіту.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський повідомив, що з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Крім того, український супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Передісторія: У четвер, 13 січня, американська SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

космос космічна галузь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ракета SpaceX виведе український супутник на орбіту 13 січня 2022, 09:45
SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink 7 січня 2022, 10:00
Політ Starship, диво-реактор з Китаю, запуск електропікапа Маска та нові дані щодо далеких галактик. На які події чекає світ у 2022-му 6 січня 2022, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!