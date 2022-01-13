Вперше за декаду: SpaceX запустила український супутник у космос

У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом американська SpaceX запускає ракету Falcon 9, яка виведе на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30.

Трансляція ведеться на Youtube-каналі SpaceX, її також можна переглянути нижче.

Запуск має відбутись з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.

Передбачається, що відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за Києвом.

Раніше очільник Держкосмосу Володимир Тафтай в інтерв'ю ЕП розповідав, що термін експлуатації супутника - три роки.

Супутник є модифікацією Січ-2, запущеного у 2011 році. Його загальна маса - близько 210 кг, із них - 40 кг корисного навантаження. Розробку Січ-2-30 розпочали у 2017 році на "Конструкторському Бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".

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Нагадуємо:

У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом запланований запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX - ракета буде носієм для українського оптичного супутника Січ-2-30.

Повідомлялось, що компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH (має угоду зі SpaceX) щодо виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30".

Економічна правда