Кибератака за миллионы долларов: за нападением может стоять РФ

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Во вторник, 15 февраля на украинские банки и государственные сайты совершили DDoS атаку, стоившую злоумышленникам миллионов долларов – за ней может стоять РФ.

Об этом известно из общего брифинга Госспецсвязи и привлеченных ведомств в среду, 16 февраля.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал эту кибератаку "крупнейшей в истории Украины DDoS-атакой" на банковский сектор и государственные сайты. Ключевой целью представители власти назвали дестабилизацию в Украине и распространение паники.

Как сообщили в Минцифре и Госспецсвязи, все органы быстро отреагировали, поэтому злоумышленникам не удалось достичь цели, банковская система была быстро восстановлена.

Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора сообщил, что сначала появились перебои в работе банковских сервисов, ближе к вечеру – сайтов органов государственной власти (Вооруженных Сил, Минобороны и других).

В то же время, отметил Жора, ряд сайтов отключили принудительно, чтобы локализовать кибератаку и предотвратить ее распространение.

Стоимость такой кибератаки достигает миллионов долларов, а векторы были организованы из разных стран, рассказал Федоров.

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал, что один хакер или группа хакеров не могли себе позволить такую сумму. Такие атаки проводят государства, спецслужбы или подконтрольные преступные объединения.

"Единственная страна, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по нашему государству - это, к сожалению, Россия", - добавил он.

Кроме того, отметили в СБУ, были точно зафиксированы следы иностранных спецслужб, а также есть признаки схожести атак с январскими кибератаками на государственные сайты.

"Способ другой, но схожесть инфраструктуры указывает на то, что они могут быть связаны", - заявил он.