Курс валют на 16 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

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16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,07 – 28,09 гривни;

Евро – 31,98 – 31,99 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,01 – 28,31 гривни. Евро покупают по 31,77 гривни, продают по 32,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,00 – 28,21 гривни, евро – 31,89 – 32,15 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 28,24 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 – 28,50 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.

Экономическая правда