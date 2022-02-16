Курс валют на 16 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки
16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,07 – 28,09 гривни;
Евро – 31,98 – 31,99 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,01 – 28,31 гривни. Евро покупают по 31,77 гривни, продают по 32,23 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,00 – 28,21 гривни, евро – 31,89 – 32,15 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 28,24 гривни.
15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 – 28,50 гривни.
15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.
Экономическая правда
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