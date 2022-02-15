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Гривня укрепилась на закрытии торгов

Вторник, 15 февраля 2022, 17:46 - Экономическая правда

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,21 – 28,23 гривни;

Евро – 31,94 – 31,96 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 – 28,46 гривни. Евро покупают за 31,83 гривни, продают за 32,37 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,18 – 28,30 гривни, евро – 32,01 – 32,25 гривни.

Напоминаем:

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 – 28,50 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 15 февраля на уровне 28,54 гривни.

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