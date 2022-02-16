Гривня отыграла падение – укрепилась на 30 копеек
Среда, 16 февраля 2022, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 28,24 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,03 грн (на 15 февраля – 32,33 гривни).
Напоминаем:
15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 – 28,50 гривни.
15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.
Экономическая правда
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