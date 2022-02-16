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Гривня отыграла падение – укрепилась на 30 копеек

Среда, 16 февраля 2022, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 28,24 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,03 грн (на 15 февраля – 32,33 гривни).

Напоминаем:

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 – 28,50 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.

Экономическая правда

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