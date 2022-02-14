Курс валют на 14 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,06 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

Гривня з моменту відкриття ринку влаштувала "гойдалки" і стрибнула до 28,70 за долар, після чого дещо знизилася. Так само з курсом до євро, який сягнув 32,54.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,47 – 28,52 гривні;

Євро – 32,19 – 32,25 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,20 – 28,94 гривні. Євро купують за 31,97 гривні, продають за 32,90 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,42 – 28,90 гривні, євро – 32,25 – 33,04 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 28,03 гривні.

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,16 гривні.