Люди з інвалідністю зможуть платити за ліки та комуналку "ковідною тисячею"
Уряд дозволив людям з інвалідністю І та ІІ груп сплачувати за комунальні послуги та ліки тисячею, нарахованою за вакцинацію.
Про це відомо з засідання уряду.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що скористатися послугами люди з інвалідністю зможуть вже цього місяця.
Нагадуємо:
Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.
Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "єПідтримка".
З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.
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