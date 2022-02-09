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Люди з інвалідністю зможуть платити за ліки та комуналку "ковідною тисячею"

Середа, 9 лютого 2022, 13:55 - Дана Гордійчук
 
фото мінцифри

Уряд дозволив людям з інвалідністю І та ІІ груп сплачувати за комунальні послуги та ліки тисячею, нарахованою за вакцинацію.

Про це відомо з засідання уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що скористатися послугами люди з інвалідністю зможуть вже цього місяця.

Нагадуємо:

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "єПідтримка".

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

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