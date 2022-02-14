В столичных аэропортах нет отмены рейсов

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Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.

Источник: аэропорты "Борисполь" и "Киев" в комментарии "Украинской правде"

Детали: В "Борисполе" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы проходят. Только компания KLM отменила свои рейсы с 13 по 17 февраля.

Согласно сайту компании, все рейсы проходят по расписанию, отменен только рейс Qatar Airways Company в Доху. Причина неизвестна.

В "Киеве" также подчеркнули, что работают в штатном режиме, а также отслеживают всю информацию из авиакомпаний 24/7.

Если будет какая-либо информация об отмене или переносе от самих компаний – сразу сообщат. По состоянию на сейчас нет отмененных рейсов.

По информации с сайта аэропорта в Жулянах – все рейсы также проходят по расписанию.

Предыстория:

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

Кроме того, Украэрорух предупредил авиакомпанию о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.

Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Поздно вечером 13 февраля Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на гарантирование безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.

Украинская правда