В столичных аэропортах нет отмены рейсов
Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.
Источник: аэропорты "Борисполь" и "Киев" в комментарии "Украинской правде"
Детали: В "Борисполе" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы проходят. Только компания KLM отменила свои рейсы с 13 по 17 февраля.
Согласно сайту компании, все рейсы проходят по расписанию, отменен только рейс Qatar Airways Company в Доху. Причина неизвестна.
В "Киеве" также подчеркнули, что работают в штатном режиме, а также отслеживают всю информацию из авиакомпаний 24/7.
Если будет какая-либо информация об отмене или переносе от самих компаний – сразу сообщат. По состоянию на сейчас нет отмененных рейсов.
По информации с сайта аэропорта в Жулянах – все рейсы также проходят по расписанию.
Предыстория:
- Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.
- Кроме того, Украэрорух предупредил авиакомпанию о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.
- Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.
- Поздно вечером 13 февраля Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на гарантирование безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua