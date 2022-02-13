Новости выходных: проблема авиаперевозок, рекордная цена на нефть

О санкциях. США и Европа завершают работу над расширенным пакетом санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT.

О нефти. Цены на нефть марки Brent выросли на 3%, превысив 95 долларов за баррель, достигнув таким образом максимумов с 1 октября 2014 года.

Об авиаперевозках. Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

О топливе. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть план на случай прекращения поставки топлива из Беларуси.

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