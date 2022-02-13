Новости выходных: проблема авиаперевозок, рекордная цена на нефть
О санкциях. США и Европа завершают работу над расширенным пакетом санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT.
О нефти. Цены на нефть марки Brent выросли на 3%, превысив 95 долларов за баррель, достигнув таким образом максимумов с 1 октября 2014 года.
Об авиаперевозках. Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину.
Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.
О топливе. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть план на случай прекращения поставки топлива из Беларуси.
Итоги недели в нашем видео:
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua