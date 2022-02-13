В море ищут путь, чтобы избежать блокады портов Одесского залива

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Госгидрография производит замеры в Черном море, чтобы проверить рельеф и глубину участка в Северо-западной части из-за ограничения навигации по России.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Благодаря промерам глубин следует уточнить характер и структуру рельефа дна в Северо-западной части Черного моря.

"Работы проводятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины", - отметили в Мининфрастурктуры.

Работы будут выполняться до 14 февраля включительно – то есть, до первого дня, когда начнут действовать ограничения пространства моря Россией.

В результате военных учений РФ судам рекомендовано использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений и юго-восточным краем Днестровской банки.

На национальных морских навигационных картах Украины в этом районе указаны глубины около 15-22 метров, измеряемые в 2017 году.

В то же время судам, направляющимся в порты Одесского залива рекомендовано при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров.

Результаты работ сразу объявят в прибрежных предупреждениях.

Напоминаем:

С 14 февраля и до конца 19 февраля Российская Федерация проводит там военные учения. Как следствие, проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован.

Ранее руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщал, что 95% украинского экспорта по морю проходит именно через Черное море. В целом, морской экспорт составляет половину в общей структуре украинского экспорта.

Экономические потери лунной блокады украинских портов могут составить от 25 до 170 миллионов долларов в день.

Посольство США назвало экономической войной против Украины блокаду РФ под предлогом якобы учений.