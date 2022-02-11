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Курс валют на 11 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

Пятница, 11 февраля 2022, 11:05 - Алексей Павлыш
 
фото: нбу

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 – 27,91 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,02 – 28,04 гривни;

Евро – 31,90 – 31,93 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 – 28,08 гривни. Евро покупают по 31,65 гривни, продают по 32,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,86 – 28,05 гривни, евро – 31,77 – 31,95 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,88 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 27,91 гривни.

Экономическая правда

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