Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 27,91 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,89 – 27,91 гривни;
Евро – 31,81 – 31,83 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 – 28,01 гривни. Евро покупают по 31,65 гривни, продают по 32,00 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 – 27,96 гривни, евро – 31,77 – 31,87 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 2 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 27,98 гривни.
10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.
9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.
Экономическая правда
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