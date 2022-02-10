Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

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10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 27,91 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,89 – 27,91 гривни;

Евро – 31,81 – 31,83 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 – 28,01 гривни. Евро покупают по 31,65 гривни, продают по 32,00 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 – 27,96 гривни, евро – 31,77 – 31,87 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 2 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 27,98 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.

9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.

Экономическая правда