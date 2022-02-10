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Курс гривни снова укрепился

Четверг, 10 февраля 2022, 19:15

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,88 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,88 грн (на 10 февраля – 31,99 гривни).

Напоминаем:

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 27,91 гривни.

Экономическая правда

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