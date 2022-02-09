НБУ послабив курс гривні до долара і євро
Середа, 9 лютого 2022, 19:00 -
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 27,98 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,99 грн (на 9 лютого – 31,93 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,96 гривні.
9 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 – 28,00 гривні.
9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.
Економічна правда
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