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НБУ послабив курс гривні до долара і євро

Середа, 9 лютого 2022, 19:00 - Олексій Павлиш
 
ФОТО: НБУ

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 27,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,99 грн (на 9 лютого – 31,93 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,96 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 – 28,00 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.

Економічна правда

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