Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась

unsplash

9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 – 27,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,92 – 27,94 гривні;

Євро – 31,91 – 31,93 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85 – 28,07 гривні. Євро купують за 31,74 гривні, продають за 32,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,92 – 28,02 гривні, євро – 31,80 – 31,92 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,96 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 – 28,00 гривні.

Економічна правда