Банк "Кредит Дніпро" Ярославського хоче придбати PINbank Гінера

Олександр Ярославський фото: dch

Антимонопольний комітет розпочав справу про концентрацію у вигляді придбання АТ "Банк Кредит Дніпро" акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (PINbank), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Розпорядженням державного уповноваженого від 23.11.2021 року № 09/334-р розпочато справу № 130-25/3-20-ЕК про концентрацію у вигляді придбання акціонерним товариством "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 14352406) акцій акціонерного товариства "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 26410155), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У серпні 2020 року бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський офіційно став новим власником банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.

Перед цим Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.

Єдиним акціонером до Ярославського була компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

За 9 місяців 2021 року"Банк Кредит Дніпро" отримав 723 млн грн прибутку. Станом на 1 жовтня активи банку становили 16,2 млрд грн, а статутний капітал - 3,587 млрд грн.

Станом на червень 2021 року основним акціонером Першого інвестиційного банку ((PINbank) є президент московського футбольного клубу ЦСКА і співвласник компанії VS Energy International Group Євген Гінер (88,89%).

Також серед акціонерів - українець Олександр Шандрук (7,13% через ТОВ ЮФ "Укрправо"), громадянин Латвії Борис Баум (0,000026%) та громадянин Німеччини Хайнце Вольфганг (0,000004%).

За 9 місяців 2021 року PINbank заробив 14,4 млн грн.

Економічна правда