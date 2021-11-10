ПУМБ Ахметова домовився про купівлю "Ідея Банку"

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АТ "ПУМБ" досяг домовленості щодо ключових умов придбання 100% акцій "Ідея Банку" з польською фінансовою групою Getin Holding S.A.

Про це повідомили у "ПУМБ".

Зазначається, що сторони планують завершити угоду до кінця 1 кварталу 2022 року - після отримання необхідних дозволів Національного банку та Антимонопольного комітету.

"Придбання АТ "Ідея Банк" сприяє побудові ефективної та масштабованої банківської моделі з фокусом на розвиток роздрібного бізнесу, а також корпоративного бізнесу в малому та мікро-сегменті та повністю відповідає стратегії розвитку ПУМБ", - додали в банку.

"Наша мета - синергія найбільш сильних сторін двох банків. З одного боку, це надійність ПУМБ, підтверджена результатами стрес-тестування НБУ, якість сервісу та експертиза в роботі з високоприбутковими сегментами ринку.

З іншого боку, високий рівень компетенції Ідея Банку у роздрібному кредитуванні, сформована ресурсна база, досвід розробки власної цифрової платформи О.Банк", - заявив голова правління ПУМБ Сергій Черненко.

Після завершення угоди "Ідея Банк" увійде до складу Банківської групи ПАТ "ПУМБ" як окрема юридична структура без кадрових ротацій і продовжить обслуговувати клієнтів під брендом Ідея Банк у звичайному режимі.

Процес інтеграції проходитиме поетапно протягом 3-5 років, додав Черненко.

Головний акціонер банку ПУМБ - ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24% акціонерного капіталу), входить до інвестиційної групи компаній SCM. SCM повністю належить Рінату Ахметову.

Єдиним акціонером "Ідея Банку" є фінансова група Getin Holding S.A. (Польща). За даними НБУ, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів (5.6 млрд грн) Ідея Банк посідає 16 місце серед 71 діючих банків.

Банк обслуговує понад 400 тис приватних клієнтів.

Нагадаємо:

Раніше Forbes повідомив, що олігарх Рінат Ахметов збирається купити Ідея Банк польського Getin Holding, зацікавленість якого підтвердила прес-служба банку ПУМБ, що також належить йому.

Економічна правда