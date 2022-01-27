Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару

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27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,90 – 28,92 гривни;

Евро – 32,25 – 32,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,82 – 29,11 гривни. Евро покупают по 32,20 гривни, продают по 32,62 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,87 – 29,03 гривны, евро – 32,33 – 32,60 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 27 января на уровне 28,80 гривни.

На межбанке 27 января курс гривни пересек психологическую отметку в 29 гривен за доллар.

26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,80 – 28,82 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Экономическая правда