Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару
27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,90 – 28,92 гривни;
Евро – 32,25 – 32,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,82 – 29,11 гривни. Евро покупают по 32,20 гривни, продают по 32,62 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,87 – 29,03 гривны, евро – 32,33 – 32,60 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 27 января на уровне 28,80 гривни.
На межбанке 27 января курс гривни пересек психологическую отметку в 29 гривен за доллар.
26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,80 – 28,82 гривни.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.
Экономическая правда
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