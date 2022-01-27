Курс гривни на межбанке снизился до 29 долларов

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На межбанке 27 января курс гривни пересек психологическую отметку в 29 гривен за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

По состоянию на 13:00 курс гривни к доллару ослаб на межбанке до 29,00-29,02 грн (к евро – до 32,44 – 32,46).

В последний раз такой показатель фиксировался в феврале 2015 года.

По состоянию на 14:50 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 29,00 – 29,02 гривни;

Евро – 32,37 – 32,39 гривни.

Курс гривни к доллару на межбанке за последний месяц фото: Finance.ua



На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,83 – 29,12 гривны. Евро покупают по 32,25 гривны, продают по 32,65 гривни.

Курс гривни к евро на межбанке за последний месяц фото: Finance.ua.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,93 – 28,98 гривны, евро – 32,48 – 32,68 гривни.

По состоянию на 15:00 индекс доллара составляет 97,08 (+0,63%) – он растет в последнюю неделю.

Индекс доллара TradingView

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 27 января на уровне 28,80 гривни.

27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,94 – 28,96 гривни.

26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,80 – 28,82 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Экономическая правда