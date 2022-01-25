"Энергоатом" вынужден останавливать энергоблоки на ремонт
Вторник, 25 января 2022, 09:30
Два блока Хмельницкой атомной электростанции выведены в ремонт.
Об этом сообщил источник в "Энергоатоме".
В 4 утра на Хмельницкой АЭС в аварийный ремонт был выведен блок №1.
К 12 часам должен быть остановлен блок №4 Хмельницкой АЭС. Причина – утечка водорода в генераторе.
22 января отключали энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС.
Напоминаем:
24 января на брифинге заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма заявил, что "Энергоатом" в течение ближайших 10 дней в зависимости от температуры планирует начать работу всеми 15 энергоблоками своих четырех АЭС, что является беспрецедентным случаем.
Николай Топалов, ЭП
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