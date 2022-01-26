ФЛП уже зарегистрировали более 300 тысяч кассовых аппаратов

С начала этого года физлица-предприниматели зарегистрировали более 300 000 регистраторов расчетных операций и программных РРО.

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.

"Большинство физических лиц-предпринимателей на едином налоге уже установили РРО/ПРРО. У нас более 300 000 кассовых аппаратов, установленных ФЛП на ЕН.

Мы имеем более чем 5-тикратное повышение год к году количества фискальных чеков, выдаваемых нашим гражданам ежедневно. 40 миллионов украинцев наконец получили право на фискальный чек", - написал он.

Читайте больше в статье ЭП: Часть ФЛП обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция

Напоминаем:

В Раде зарегистрируют законопроект, которым хотят освободить ФЛП от штрафов по использованию кассовых аппаратов до конца 2022 года.

Народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может до 1 февраля отложить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, совершающий расчетные операции должен использовать кассовые аппараты.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн работают по упрощенной системе налогообложения. По оценкам ГНС, кассовый аппарат понадобится 10% или 150 тыс. предпринимателей, из которых более 50 тыс. уже используют РРО.

Экономическая правда