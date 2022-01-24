НБУ снизил курс гривни к доллару

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек, установив его на 25 января на уровне 28,38 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,06 грн (на 24 января – 32,11 гривни).

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Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни по отношению к доллару, установив его на 24 января на уровне 28,32 гривни.

24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 – 28,35 гривни.

24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,58 – 28,60 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Экономическая правда