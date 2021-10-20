Госзерновая корпорация не имеет средств на погашение китайского кредита
Государственная зерновая корпорация Украины не имеет достаточно средств на выплаты по китайскому кредиту.
Об этом и.о. председателя правления ГПЗКУ Василий Коваленко рассказал в интервью Укринформу.
Кредит в 1,5 млрд долларов Корпорация получила еще в 2012 году с возвращением к 2027 году. Его выдали под украинские госгарантии с целью наладить систематические поставки продукции в Китай.
Государственная гарантия означает, что в случае несостоятельности компании погасить долг, его будут платить из государственного бюджета.
"Если мы не найдем выход, то придется открывать государственную гарантию, то есть платить из госбюджета. Здесь возможны два сценария: либо государство оплатит очередной платеж по кредиту, а это 96 млн долларов, или, по требованию банка, платит остаток кредита 900 млн долларов , плюс проценты", – рассказал Коваленко.
Он добавил, что "ни один вариант нас не устраивает, поэтому надо спешить с решением". Сейчас переговоры с китайской стороной не начинали, хотя надо обсудить реструктуризацию кредита, изменение ставки и сроков и отдельно договориться с торговым партнером о ценах и условиях поставки.
По его словам, по соглашению 2012 года Украина должна поставлять в Китай 5 млн тонн зерна ежегодно, но на самом деле за все годы поставлено около 6 млн тонн. Претензии за невыполнение поставок корпорация получает постоянно.
Напоминаем:
Правительство создало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросом выплат Государственной зерновой корпорации по долгам перед китайскими госкомпаниями.
В первом полугодии 2021 "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 87,5 млн грн, за 5 лет убытки достигли 10 млрд грн.
Высший антикоррупционный суд оправдал трех фигурантов дела о растрате 88 млн грн Государственной продовольственной зерновой корпорации.
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