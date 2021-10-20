Госзерновая корпорация не имеет средств на погашение китайского кредита

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Государственная зерновая корпорация Украины не имеет достаточно средств на выплаты по китайскому кредиту.

Об этом и.о. председателя правления ГПЗКУ Василий Коваленко рассказал в интервью Укринформу.

Кредит в 1,5 млрд долларов Корпорация получила еще в 2012 году с возвращением к 2027 году. Его выдали под украинские госгарантии с целью наладить систематические поставки продукции в Китай.

Государственная гарантия означает, что в случае несостоятельности компании погасить долг, его будут платить из государственного бюджета.

"Если мы не найдем выход, то придется открывать государственную гарантию, то есть платить из госбюджета. Здесь возможны два сценария: либо государство оплатит очередной платеж по кредиту, а это 96 млн долларов, или, по требованию банка, платит остаток кредита 900 млн долларов , плюс проценты", – рассказал Коваленко.

Он добавил, что "ни один вариант нас не устраивает, поэтому надо спешить с решением". Сейчас переговоры с китайской стороной не начинали, хотя надо обсудить реструктуризацию кредита, изменение ставки и сроков и отдельно договориться с торговым партнером о ценах и условиях поставки.

По его словам, по соглашению 2012 года Украина должна поставлять в Китай 5 млн тонн зерна ежегодно, но на самом деле за все годы поставлено около 6 млн тонн. Претензии за невыполнение поставок корпорация получает постоянно.

Напоминаем:

Правительство создало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросом выплат Государственной зерновой корпорации по долгам перед китайскими госкомпаниями.

В первом полугодии 2021 "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 87,5 млн грн, за 5 лет убытки достигли 10 млрд грн.

Высший антикоррупционный суд оправдал трех фигурантов дела о растрате 88 млн грн Государственной продовольственной зерновой корпорации.