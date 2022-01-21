Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджета

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Государственная продовольственно-зерновая корпорация может оплатить только 9% требуемой суммы выплаты по китайскому кредиту, что означает ее дефолт.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Пятница, 21 января, является последним днем для перевода корпорацией следующего транша по кредиту китайского эксимбанка. Погасить платеж необходимо 96,4 млн долл., но на счетах ГНСКУ, по данным ЭП, имеется лишь около 23 млн долл. – четверть нужной суммы.

При этом компания планирует выплатить Китаю еще меньше – 8,8 млн. долларов. Это означает, что ГПЗКУ входит в состояние дефолта.

Как выяснила ЭП, государство не планирует спасать предприятие, а в Офисе президента поддержали дефолтный сценарий, автоматически открывающий государственную гарантию.

Теоретический шанс на спасение у госкорпорации есть, ведь по условиям кредита существует десять дополнительных дней, чтобы закрыть платеж. Однако тогда начинает действовать штрафная санкция и условия изменяются.

Так что в случае дефолта есть два сценария: государство оплатит либо очередной платеж по кредиту, либо придется платить остаток кредита – 900 млн долл. и проценты по нему. Если процентная ставка будет составлять 5%, дополнительно к телу кредита прибавляется 160 млн долл. процентов.

Итак, речь идет о долговом грузе перед Китаем более чем на миллиард долларов. Собеседник ЭП в Минфине пояснил, что к возможному дефолту ГПЗКУ начали готовиться еще с 2017 года и закладывали в бюджет средства на выполнение гарантийных обязательств.

В частности, в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию – 6,9 млрд. грн.

Однако денег не хватит, если Пекин потребует вернуть всю сумму – свыше 1 млрд долл. или 28 млрд грн. Вероятно, в таком случае украинское правительство будет договариваться с кредитором о выплатах в течение действия договора, то есть до 2027 года.

Читайте больше о происходящем в Госзерновой корпорации в статье ЭП: Дефолт трех президентов и пяти правительств: как зерновая госкорпорация оставила украинцам долг на миллиард долларов

Напоминаем:

Народный депутат Марьян Заблоцкий заявил, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может стать банкротом уже на этой неделе.

В декабре 2012 года ГПЗКУ получила 1,5 млрд долларов кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины.

Средства госкорпорация получила для обеспечения выполнения 15-летнего Генерального соглашения на поставки украинского зерна в Китай.

Ранее ЭП уже сообщала, что государственная зерновая корпорация Украины не имеетдостаточно средств на выплаты по китайскому кредиту.

За три квартала 2021 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 327,9 млн грн. За последние 5 лет общая сумма ущерба составила 10 млрд грн.

В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. По данным правоохранителей, сумма ущерба для госкомпании из-за упомянутых операций составила более 57 млн долларов.

Позже Нацполиция задержала руководителя "ГПЗКУ" Андрея Власенко при попытке побега из Украины в аэропорту "Жуляны".

Как ранее сообщала ЭП, "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение Андрея Власенко в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".

В 2015 году Экономическая правда опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров

Экономическая правда