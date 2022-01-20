Раді рекомендували ухвалити "економічний паспорт" за основу

Податковий комітет Верховної Ради на засіданні 20 січня рекомендував парламентарям підтримати законопроєкт про економічний паспорт за основу.

Про це повідомив нардеп та член податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Документ підтримали 17 з 34 членів комітету, 4 проголосували "проти".

За словами Железняка, законопроєкт можуть винести в залу на голосування у найближчі пленарні тижні.

Більше про те, хто отримає гроші, звідки їх візьмуть і чи вистачить грошей на програму читайте у статті Економічної правди: Покоління Зе: народжені при президентові Зеленському отримають по 20 тисяч євро. Як це буде?

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо запровадження економічного паспорту.

Пропонується, що повнолітні українці, що народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тисяч грн кожен.

Крім того, що потрібно народитися найпізніше у 2019 році, необхідно виконати ще дві умови: мати українське громадянство та проживати на території України протягом останніх 5 років.

З бюджету гроші перераховуватимуть до Фонду майбутніх поколінь, який має почати накопичувати гроші з 2023 року. Він наповнюватиметься коштами, які держава отримує від рентної плати.

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Економічна правда