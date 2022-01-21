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Рада планує розглянути законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім" у четвер

П'ятниця, 21 січня 2022, 16:58
 
фото нбу

Верховна Рада винесе у четвер, 27 січня, на голосування у першому читанні чотири законопроєкти про економічний паспорт.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Так, 27 січня ВР планує розглянути чотири законопроєкти, що стосуються "економічного паспорта". 

А саме, голосуватимуть документ №6394, що стосується безпосередньо економічного паспорту, а також відповідні зміни до Бюджетного, Податкового та Кримінального кодексу №6395-6397.

Тиждень 24-28 січня є першим пленарним тижнем ВРУ у 2022 році.

Більше про те, хто отримає гроші, звідки їх візьмуть і чи вистачить грошей на програму читайте у статті Економічної правди: Покоління Зе: народжені при президентові Зеленському отримають по 20 тисяч євро. Як це буде? 

Нагадуємо:

Податковий комітет Верховної Ради на засіданні 20 січня рекомендував парламентарям підтримати законопроєкт про економічний паспорт за основу.

Пропонується, що повнолітні українці, що народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тисяч грн кожен.

Крім того, що потрібно народитися найпізніше у 2019 році, необхідно виконати ще дві умови: мати українське громадянство та проживати на території України протягом останніх 5 років.

З бюджету гроші перераховуватимуть до Фонду майбутніх поколінь, який має почати накопичувати гроші з 2023 року. Він наповнюватиметься коштами, які держава отримує від рентної плати. 

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Економічна правда

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