Запасы угля на складах ТЭС за неделю выросли на 5%

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За неделю 17-24 января запасы угля на складах ТЭС увеличились на 4,7% (на 31,9 тыс. тонн) - до 713,4 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

Этот показатель - на 27% меньше гарантированных запасов.

На "Донбассэнерго" в работе 1 из 2 энергоблоков Славянской ТЭС, в "Центрэнерго" – работают два энергоблока на Трипольской и по три энергоблока на Змиевской и Углегорской ТЭС.

ДТЭК: на Бурштынской ТЭС – 8 из 12 блоков, на Кураховской ТЭС – 5 из 7 блоков, на Запорожской ТЭС – 3 из 6 энергоблоков, на Добротворской и Ладыжинской ТЭС – в работе по два энергоблока, на Приднепровской, Луганской и Криворожской ТЭС – один блок в работе.

Напоминаем:

Глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус заявил, что в пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗП превысили запасы угля на такую же дату прошлого года.

Ранее Герус заявил, что веерных отключений нет, по его словам, проводится работа, чтобы их не было.

На 10 января запасы угля на украинских теплоэлектростанциях выросли на 18,1% до 594,2 тысячи тонн, однако ни на одном нет минимального уровня.

В Украину доставили первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС – она является главным источником энергии для области, однако имеет самые низкие запасы угля в стране.

Ранее РФ блокировала доставку угля железнодорожным путем для ЛуТЭС (ДТЭК Рината Ахметова).

Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного "Центрэнерго" 660 тыс. тонн энергетического угля через свою территорию.

Экономическая правда