Запасы угля на ТЭС выросли на 18% за неделю
На 10 января запасы угля на украинских теплоэлектростанциях выросли на 18,1% до 594,2 тысячи тонн, однако ни на одном нет минимального уровня.
Об этом известно из данных Министерства энергетики.
Для сравнения, на 4 января запасы угля на ТЭС составили 503,2 тысяч тонн.
В настоящее время ни на одной электростанции не соблюдены гарантированные запасы угля, что является одной из лицензий условий работы.
Несмотря на это, запасы угля почти на всех ТЭС возросли по отношению к 4 января. Исключением стали только Змиевская, Трипольская и Углегорская теплоэлектростанции. Все три принадлежат государственной "Центрэнерго".
Фактические запасы угля на ТЭС составляют 61,2% гарантированных 971,4 тыс. тонн.
Напоминаем:
В Украину доставили первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС – она является главным источником энергии для области, однако имеет самые низкие запасы угля в стране.
Ранее РФ блокировала доставку угля железнодорожным путем для ЛуТЭС (ДТЭК Рината Ахметова).
Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного "Центрэнерго" 660 тыс. тонн энергетического угля через свою территорию.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua