Запасы угля на ТЭС выросли на 18% за неделю

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На 10 января запасы угля на украинских теплоэлектростанциях выросли на 18,1% до 594,2 тысячи тонн, однако ни на одном нет минимального уровня.

Об этом известно из данных Министерства энергетики.

Для сравнения, на 4 января запасы угля на ТЭС составили 503,2 тысяч тонн.

В настоящее время ни на одной электростанции не соблюдены гарантированные запасы угля, что является одной из лицензий условий работы.

Несмотря на это, запасы угля почти на всех ТЭС возросли по отношению к 4 января. Исключением стали только Змиевская, Трипольская и Углегорская теплоэлектростанции. Все три принадлежат государственной "Центрэнерго".

Фактические запасы угля на ТЭС составляют 61,2% гарантированных 971,4 тыс. тонн.

Напоминаем:

В Украину доставили первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС – она является главным источником энергии для области, однако имеет самые низкие запасы угля в стране.

Ранее РФ блокировала доставку угля железнодорожным путем для ЛуТЭС (ДТЭК Рината Ахметова).

Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного "Центрэнерго" 660 тыс. тонн энергетического угля через свою территорию.

Экономическая правда