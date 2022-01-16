Герус: запасы угля впервые в этом ОЗП превысили запасы угля на такую ​​же дату прошлого года

Глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус заявил, что в пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗП превысили запасы угля на такую ​​же дату прошлого года.

Об этом он написал в своем telegram

Так, на 14.01.2022 на складах находилось 734,1 тыс тонн. Год назад запасы составляли 711,1 тыс. тонн.

По его словам, причинами этого стал импорт угля, в частности, морским направлением. Так, по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго – 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации Энергоатомом, что позволяло экономить уголь.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.

Напоминаем:

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что веерных отключений нет, по его словам, проводится работа, чтобы их не было.