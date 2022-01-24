Курс гривни к доллару не изменился

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 24 января на уровне 28,32 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,11 грн (на 21 января – 32,12 гривни).

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Напоминаем:

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 – 28,34 гривни.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Экономическая правда